FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach Quartalszahlen von 3,80 auf 4,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Auch wenn der bereinigte Ebit-Verlust geringer als befürchtet ausgefallen sei, bleibe das aktualisierte Ergebnisziel klar hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Industriekonzern fehle es weiterhin an einer klaren Strategie, Sorge bereite zudem das Stahlgeschäft./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 12:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 12:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

THYSSENKRUPP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de