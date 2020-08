Die Commerzbank-Aktie hat sich in der vergangenen Woche bärenstark gezeigt. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Sanierung scheint die Unsicherheiten wegen der laufenden Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden in den Schatten zu rücken. Anleger können jetzt sogar von einer neuen Einstiegschance profitieren.Am 5. August gelang der Aktie der erste Befreiungsschlag: Von den Quartalszahlen beflügelt, kreuzte der Kurs zuerst die 200-Tage-Linie bei 4,60 Euro. Noch am gleichen Tag sprang er über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...