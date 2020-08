Aiways startet am Freitag den Vorverkauf seines Elektro-SUV U5 in Deutschland zu Listenpreisen ab 37.990 Euro (16% Mehrwertsteuer). Ein Online-Konfigurator soll im September freigeschaltet werden und die ersten Auslieferungen im Oktober erfolgen. Aiways vertreibt den U5 in Deutschland wie berichtet ausschließlich im Direktvertrieb zusammen mit dem Partner Euronics. Der Preis von 37.990 Euro gilt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...