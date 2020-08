EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG passt Vermögenswerte auf Grund des aktuellen Umfelds um rund MEUR 20 anVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Geschäftszahlen/Bilanz 13.08.2020Ternitz - 13.08.2020* Operatives Ergebnis im ersten Halbjahr vor Einmaleffekten nach wie vor positiv * Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gestiegenAuf Grund des von COVID-19 stark beeinflussten globalen Wirtschaftsumfelds hat Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten bei Tochtergesellschaften in Nordamerika durchgeführt. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten im ersten Halbjahr 2020 beträgt MEUR 12 (1-6/2019: MEUR 38,9) und wird durch Wertminderungen in der Höhe von rund MEUR 20 belastet, womit das EBIT nach Einmaleffekten bei MEUR minus 9 liegt. Das Ergebnis nach Steuern kommt auf MEUR minus 12 (1-6/2019: MEUR 17,2). Der Halbjahresumsatz beläuft sich auf MEUR 185 (1-6/2019: MEUR 236,2).Die äußerst solide Bilanzstruktur von SBO bleibt erhalten: Die Eigenkapitalquote liegt laut vorläufigen Zahlen per 30. Juni 2020 bei 42 % (31. Dezember 2019: 42,3 %), die Nettoverschuldung verringert sich auf MEUR 7 (31. Dezember 2019: MEUR 20,1), das Gearing verbessert sich auf 2 % (31. Dezember 2019: 5,4 %). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte im ersten Halbjahr auf MEUR 50 gesteigert werden (1-6/2019: MEUR 38,2).Die Halbjahreszahlen 2020 sind vorläufig und gerundet. Das endgültige Halbjahresergebnis von SBO wird wie angekündigt am 27. August 2020 veröffentlicht.Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Head of Investor Relations Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2 Tel: +43 2630 315 DW 252, Fax: DW 101 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.atEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Hauptstrasse 2 A-2630 Ternitz Telefon: 02630/315110 FAX: 02630/315101 Email: sboe@sbo.co.at WWW: http://www.sbo.at ISIN: AT0000946652 Indizes: WBI, ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch