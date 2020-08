Auch wenn der DAX am Mittag rund 0,3% tiefer notiert: Bis dato kann sich der deutsche Leitindex solide über der runden Marke von 13.000 Punkten halten. Neben einer wahren Zahlenflut - vor allem im MDAX - blicken die Anleger heute auf neue Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Wirecard: Time to say goodbye! Als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart legt die Deutsche Telekom bis zum Mittag 1,8% zu. Offenbar zeigen sich die Anleger überzeugt von den Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...