Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AGUnternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2Anlass der Studie: Update Empfehlung: Reduzieren seit: 13.08.2020 Kursziel: 5,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 29.08.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf REDUCE herab aber erhöht das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 5,10. Zusammenfassung: PNE meldete Zahlen für das zweite Quartal und führte eine Telefonkonferenz durch. Der Umsatz belief sich auf EUR46,6 Mio. und das EBIT auf EUR-1,7 Mio. Der Umsatz wurde durch Meilensteinzahlungen getrieben und das EBIT durch Investitionen in die Projektpipeline und das eigene Anlagenportfolio belastet. Die operative Aktivität blieb mit 294 MW im Bau stark. Das Management bekräftigte seine Prognose (EBIT: EUR5 bis 10 Mio.), die mögliche Projektverzögerungen aufgrund der Pandemie berücksichtigt. Angesichts des H1-EBIT von EUR0,6 Mio., des geplanten Verkaufs von Projektrechten und weiterer Meilensteinzahlungen sehen wir PNE auf gutem Weg, die Guidance und unsere EBIT-Prognose zu erreichen. Phase-III-Projekte in den PNE-Kernmärkten Frankreich und Deutschland erreichten mit 632 MW ein Allzeithoch. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR5,10 (zuvor: EUR5,00). Seit der Veröffentlichung unseres letzten Updates ist der Aktienkurs um ca. 18% gestiegen und liegt nun leicht über unserem Kursziel. Wir stufen die Aktie daher von Hinzufügen auf Reduzieren herab. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to REDUCE but increased the price target from EUR 5.00 to EUR 5.10. Abstract: PNE has reported Q2 figures and held a conference call. Sales amounted to EUR46.6m, and EBIT was EUR-1.7m. Sales were driven by milestone payments and EBIT was burdened by investments in the project pipeline and the own plant portfolio. Operating activity remained strong with 294 MW under construction. Management reiterated guidance (EBIT: EUR5-10m) which takes possible project delays due to the pandemic into account. Given H1 EBIT of EUR0.6m, the planned sale of project rights and further milestone payments, we see PNE on track to reach guidance and our EBIT forecast. Phase III projects in PNE's core markets France and Germany reached an all-time high at 632 MW. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher price target of EUR5.10 (previously: EUR5.00). Since the publication of our last update, the share price has increased ca. 18% and is now slightly above our price target. We thus downgrade the stock from Add to Reduce.