Köln (www.anleihencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie hat bereits zuvor bestehende Spannungen weiter verschärft, so die Experten von AXA Investment Managers.Einkommensungleichheiten, geopolitischen Diskrepanzen der Großmächte und eine Trennung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft, bedingt durch die Interventionen der Zentralbanken, seien dadurch noch deutlicher zum Vorschein gekommen. Die Folge sei ein Paradigmen-Wechsel in der Geldpolitik, der langfristig Bestand haben könnte. Dieser Meinung seien Aidan Yao, Senior Emerging Asia Economist und Jim Veneau, Head of Asian Fixed Income bei AXA Investment Managers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...