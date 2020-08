Mit der Integration eines neuen Volvo FL Electric Trucks in die E-Flotte des Verteilerzentrums "Oslo City Hub" kann DB Schenker seine Stadtlogistik in Oslo jetzt ohne direkte Emissionen durchführen. 23 weitere E-Fahrzeuge sollen bis Jahresende folgen. Insgesamt hat DB Schenker elf neue Lkw mit Elektroantrieb für die Stadtlogistik in Oslo bestellt, um dieselbetriebene Lkw zu ersetzen. Symbolisch für ...

