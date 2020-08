Wacker Neuson erweitert seine Zero-Emission-Reihe um den elektrischen Minibagger EZ17e. In dieser Produktreihe bietet der Hersteller somit nun 12 elektrische Baumaschinen an. Durch die eigens entwickelte Batterietechnologie, das flexible Lademanagement und seine Leistungsstärke kann der kompakte Bagger ohne Kompromisse so vielseitig eingesetzt werden wie ein konventionelles Modell der gleichen Klasse, ...

