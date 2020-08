Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint sich heute eine wohl verdiente Verschnaufpause zu gönnen. Nach dem starken Anstieg von gestern ist heute vorbörslich nur wenig Bewegung zu sehen. Auch von Unternehmensseite gibt es kaum Meldungen. Ganz im Gegensatz zum deutschen Markt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Cisco Systems, RTL, Nordex, SMA Solar, Delivery Hero und Symrise. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.