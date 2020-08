Und nimmt damit wieder Kurs auf die runde Marke von 13.000 Punkten. Steigt der DAX über 13.000 Punkte an, wäre in der neuen Aufwärtswelle mit einem Anstieg über das Vortageshoch bei 13.046 Punkten zu rechnen. In der Folge dürfte dann wohl das noch offene Gap bei 13.072 Punkten angelaufen werden. Geht es noch weiter höher, dürfte der DAX das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten anlaufen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.970 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.900, 12.800, 12.700, 12.600 und 12.500 Punkten. Nach oben bei 13.000, 13.050, 13.300 und 13.500 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten und 13.072 Punkten, nach unten bei 12.753, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Ende Juli bis Mitte September aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator ...

