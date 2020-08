Die Dichte an Elektrofahrzeugen in Deutschland nimmt zu. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden im Juli satte 182 Prozent mehr Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen als im Vorjahresmonat. Gleichzeitig gingen die gesamten Zulassungen von Neuwagen inklusive Benzin- und Dieselmotoren um 5,4 Prozent zurück. DER AKTIONÄR zeigt auf, wie Anleger von diesem Trend partizipieren können.Im Juli 2020 wurden 16.798 E-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Zum Vergleich: Im Juli 2019 waren noch 5.963 Elektrofahrzeuge ...

