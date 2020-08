FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Werbevermarkters habe sowohl seine Prognose als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der überraschend guten Entwicklung des Geschäfts mit Content-Angeboten sowie mit digitalen Screens und Werbeträgern im öffentlichen Raum sei zudem insgesamt der Umsatz nicht so deutlich zurückgegangen wie befürchtet./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

