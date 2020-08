splendid medien AG: Virtuelle Hauptversammlung der Splendid Medien AGDGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges splendid medien AG: Virtuelle Hauptversammlung der Splendid Medien AG13.08.2020 / 15:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Virtuelle Hauptversammlung der Splendid Medien AG(Köln, 13.8.2020) - Die Aktionäre der Splendid Medien AG, Köln, nahmen heute sämtliche Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft auf der diesjährigen, virtuell abgehaltenen - ordentlichen Hauptversammlung präsentierten, mit großer Mehrheit an.Die Versammlung wurde von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Ralph Drouven, geleitet. Der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Dirk Schweitzer sowie der Finanzvorstand, Herr Björn Siecken, berichteten über das abgelaufene und das laufende Geschäftsjahr sowie über die Perspektiven der Gesellschaft.Besondere Erwähnung fand der erfreulich positive Verlauf des digitalen Lizenzgeschäfts sowie der Abschluss einer Factoringvereinbarung, die auf die Stärkung der Eigenkapitalquote abzielt.Neben der Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Aufsichtsratsmitglieder, Herr Dr. Ralph Drouven, Herr Bernd Kucera und Frau Malisa Scott, beschlossen. Zum Abschlussprüfer wurde Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, bestellt. Des Weiteren beschloss die Hauptversammlung die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung.Einzelheiten zu den Beschlussgegenständen und die jeweiligen Abstimmungsergebnisse finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlungDer Halbjahresfinanzbericht 2020 wird am 25. September 2020 veröffentlicht.Über Splendid Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.comKontakt: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com13.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: splendid medien AG Lichtstr. 25/Eingang F 50825 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 9542 32 99 Fax: +49 (0)221 9542 32 613 E-Mail: info@splendid-medien.com Internet: www.splendidmedien.com ISIN: DE0007279507 WKN: 727950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1117841Ende der Mitteilung DGAP News-Service1117841 13.08.2020