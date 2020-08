Der New Rising Star Award des Sabin Vaccine Institute wird an Dr. Katherine E. Gallagher verliehen

WASHINGTON, D.C. (USA), Aug. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Sabin Vaccine Institute (Sabin) hat heute bekanntgeben, dass es Gordon Dougan, FRS, Professor am Department of Medicine und am Cambridge Institute for Therapeutic Immunology and Infectious Disease an der University of Cambridge, seine jährliche Albert B. Sabin-Goldmedaille verliehen hat. Sabin überreichte Dr. Katherine E. Gallagher, MSc, Assistenzprofessorin für Epidemiologie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, den ersten Rising Star Award.



Die Goldmedaille, die bereits zum 27. Mal verliehen wird, ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung von Sabin, die jedes Jahr einem angesehenen Mitglied der globalen Gesundheitsgemeinschaft verliehen wird, das außergewöhnliche Beiträge zur Impfstoffforschung oder zu einem ergänzenden Bereich geleistet hat. Zu den früheren Preisträgern zählen führende Vertreter der Vakzinologie und Impfvertretung wie Dr. D.A. Henderson, Maurice Hilleman, Anne Gershon, Myron Levine und Paul Offit.

"Wir freuen uns, Professor Gordon die Goldmedaille zu überreichen", so Amy Finan, Chief Executive Officer von Sabin. "Seine Arbeit zeigt ein lebenslanges Engagement für die Innovation bei der Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen, die Umsetzung wissenschaftlicher Forschung in praktische Instrumente und die Förderung der nächsten Generation von führenden Vertretern im Bereich der Vakzinologie. Sein doppeltes Engagement für Wissenschaft und Interessenvertretung ist ein Beispiel für Dr. Albert B. Sabins Vermächtnis, Innovationen für immer zu nutzen, und für die Überzeugung, dass jeder überall Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen haben sollte."

Professor Dougans Forschung zur Entdeckung und Abgabe von Impfstoffen konzentrierte sich auf zwei Schlüsselbereiche, dem gerechten Zugang zu Impfstoffen und Informationen sowie der Anwendung der Genomik zur Ermöglichung der Impfstoffentwicklung. Nach seiner Promotion an der Sussex University verbrachte er 10 Jahre bei der Wellcome Foundation (jetzt Wellcome), wo sein Team mithilfe der rekombinanten Technik das Schutzantigen Pertactin definierte, das heute Bestandteil von Keuchhustenimpfstoffen ist. Anschließend wechselte er an das Imperial College London, wo er das Center for Molecular Microbiology and Infection gründete.

Als nächstes stellte Professor Dougan am Wellcome Sanger Institute in Cambridge ein erstklassiges Programm für Lehre und Forschung zusammen. Dort baute er eine Abteilung auf, die die Erforschung der Genomik von Krankheitserregern und die Verfolgung von Krankheiten leitete, die Antibiotikaresistenz als Hauptanliegen der öffentlichen Gesundheit bekannt machte und Pionierarbeit beim Bau abgeschwächter Salmonellenstämme leistete, um die Entwicklung von Typhus-Impfstoffen zu unterstützen. Die Open-Access-Daten und -Technologien, die unter seiner Leitung am Institut generiert wurden, wirkten sich direkt auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen viele Krankheiten wie Pertussis, Typhus und Cholera sowie auf seine vielfältige Koalitionsarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation aus und Gavi, die Vaccine Alliance, führte zur erfolgreichen Lieferung mehrerer erschwinglicher Impfstoffe auf der ganzen Welt.

"Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, die nach Dr. Sabin benannt ist, dessen bahnbrechende Erfindung und erfolgreiche weltweite Verbreitung des dreiwertigen oralen Polio-Impfstoffs auf einige meiner stolzesten beruflichen Leistungen zurückzuführen ist", so Professor Dougan. "Open-Access-Daten und -Technologie haben Wissenschaftler und Forscher, auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in die Lage versetzt, Fortschritte bei Impfstoffen zu beschleunigen, die möglicherweise von geringer wirtschaftlicher Priorität sind, aber die Lebensqualität und Gesundheit schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt erheblich verbessern. Ich bin stolz darauf, diese Arbeit unterstützt zu haben."

In diesem Jahr vergibt Sabin auch den ersten Rising Star Award, mit dem ein Berufseinsteiger geehrt wird, der seine Führungsqualitäten und sein Engagement auf dem Gebiet der Impfung unter Beweis gestellt hat. Der erste Sabin Rising Star Award geht an Dr. Kate Gallagher für ihre Arbeit, die den Zugang zur Immunisierung durch sorgfältige Forschung und Fürsprache erweitert. Sie hat Forschungen durchgeführt, die Informationen für die globalen Empfehlungen für Impfprogramme gegen das humane Papillomavirus (HPV) bereitgestellt haben und klinische Studien für Ebola-Impfstoffe mitten in der Epidemie 2014 unterstützten. Jetzt leitet sie eine Studie, die auf dem KEMRI-Wellcome Trust-Forschungsprogramm in Kilifi, Kenia, basiert, um die fraktionierte Dosierung eines Pneumokokken-Konjugat-Impfstoffs zu testen. Mithilfe dieser Forschung untersucht sie, wie kleinere Dosen des Lungenentzündungsimpfstoffs zu einem kostengünstigeren und gerechteren Zugang zu dieser kritischen Impfung führen können.

"Für den ersten Rising Star Award von Sabin war es unser Ziel, einen Nachwuchsforscher anzuerkennen, dessen Arbeit vielversprechend ist, um die Immunisierung für die nächste Generation positiv zu beeinflussen", so Amy Finan. "Die Forschung von Frau Dr. Gallagher, die Pionierarbeit für eine fraktionierte Dosierungsstrategie leistet, zeigt, wie wichtig es ist, auf kontinuierliche Innovation zu drängen, nicht nur, um den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, sondern um unzulässige Hindernisse für den Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen abzubauen, einschließlich Faktoren wie Kosten und Versorgung."

"Ich sehe die Impfung als ein wesentliches Element für eine gesundheitliche Gerechtigkeit", so Dr. Gallagher. "Impfstoffe sind eine der einfachsten und kostengünstigsten Maßnahmen, mit denen einige der Ungleichgewichte behoben werden können, die allein aufgrund der Umstände der Geburt auftreten. Es ist mir eine Ehre, diese bedeutende Auszeichnung zu erhalten, die den Geist dessen widerspiegelt, was es bedeutet, im Bereich der Impfung zu arbeiten, und ich bin meinen zahlreichen Mentoren und Vorgesetzten, die mich weiterhin bei dieser Arbeit unterstützen, sehr dankbar."

Sehen Sie sich das Video an , das die Albert B. Sabin-Goldmedaille 2020 und den Sabin Rising Star Award hervorhebt, einschließlich der Bemerkungen von Professor Dougan und Dr. Gallagher sowie ihrer Einführer, Dr. Myron M. Levine von der University of Maryland School of Medicine und Dr. Anthony Scott, London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Die Albert B. Sabin-Goldmedaille 2020 wurde teilweise durch einen Zuschuss der Bill & Melinda Gates Foundation und ein Sponsoring durch GSK, Merck Sharp & Dohme Corp., eine Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Pfizer und Takeda ermöglicht. Sponsoren spielen keine Rolle bei Programmdesign, -entwicklung oder -ergebnissen von Sabin, einschließlich der Ergebnisse und Analysen.

Über Gordon Dougan

Professor Gordon Dougan konzentriert sich auf die genetische Analyse von Wirt/Krankheitserreger-Wechselwirkungen während der Infektion. Er hat sowohl in der Wissenschaft als auch in der Branche intensiv gearbeitet, wichtige Beiträge auf dem Gebiet der Impfstoffforschung geleistet und daran gearbeitet, die Impfstoffabgabe in Regionen mit geringen Ressourcen zu verbessern. Seine Gruppe nutzt genomische Ansätze, um Wechselwirkungen zwischen Wirt und Krankheitserreger sowie die Analyse mikrobieller Populationen zu untersuchen. Er leitet Teams, die an Impfstoffen, humanisierten Antikörpern und Scale-up-Systemen arbeiten. Gordon verfügt über umfangreiche Unterrichtserfahrung sowohl auf Bachelor- als auch auf Postgraduiertenebene. Er war in mehreren Redaktionen tätig und prüft regelmäßig Manuskripte für sogenannte "High-Impact"-Zeitschriften. Er ist Berater für die Branche und hat Biotechnologieunternehmen gegründet, darunter das Einzelketten-Antikörperunternehmen VHSquared. Gordon ist Fellow der Royal Society, der Biology Society, der Academy of Medical Sciences und Mitglied der European Molecular Biology Organization. Er gründete das Zentrum für molekulare Mikrobiologie und Infektion, um seine jüngsten Arbeiten zu lesen.

Über Katherine E. Gallagher



Dr. Kate Gallagher trat dem KEMRI-Wellcome Trust Research Program durch eine Abordnung von der London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) im Jahr 2018 bei. Frau Dr. Gallagher promovierte 2016 am LSHTM, nachdem sie in der Mwanza Intervention Trials Unit in Tansania an Studien zur Epidemiologie des humanen Papillomavirus und zur Impfstoffabgabe gearbeitet hatte. Als Post-Doc war sie die in London ansässige Koordinatorin für zwei Phase-IIb-Studien mit einem Prime-Boost-Impfstoff gegen die Ebolavirus-Krankheit und zwei verschachtelte Beobachtungsstudien in Sierra Leone. Frau Dr. Gallagher arbeitet jetzt mit Anthony Scott zusammen, um eine große randomisierte kontrollierte Studie durchzuführen, in der untersucht wird, ob fraktionierte Dosen der beiden kommerziell erhältlichen Lungenentzündungsimpfstoffe kenianische Säuglinge sowie die Kohorten, die die gesamte Dosis erhalten, schützen können. Die Ergebnisse könnten genutzt werden, um es Ländern, die sich die vollen Kosten des Lungenentzündungsimpfstoffs nicht leisten können, zu ermöglichen, ihn ohne externe Unterstützung weiterhin im Rahmen des Impfprogramms für Kinder bereitzustellen.

Über das Sabin Vaccine Institute

Das Sabin Vaccine Institute ist ein maßgeblicher Fürsprecher für die weltweite Ausweitung des Zugangs zu Impfstoffen und die Durchführung von Impfungen, die Förderung der Impfstoffforschung und -entwicklung sowie die Stärkung des Wissens über Impfstoffe und Innovation. Sabin hat das Potenzial von Impfstoffen durch Partnerschaft erschlossen und ein robustes Ökosystem aus Geldgebern, Innovatoren, Implementierern, Praktikern, politischen Entscheidungsträgern und öffentlichen Interessengruppen aufgebaut, um seine Vision einer Zukunft ohne vermeidbare Krankheiten voranzutreiben. Als eine gemeinnützige Organisation mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung setzt sich Sabin dafür ein, dauerhafte Lösungen zu finden und den vollen Nutzen von Impfstoffen auf alle Menschen auszudehnen, unabhängig davon, wer sie sind oder wo sie leben. Wir bei Sabin glauben an die Kraft von Impfstoffen, um die Welt zu verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie sabin.org und folgen Sie uns auf Twitter unter @SabinVaccine .