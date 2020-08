Fast Finance24 Holding AG: Jahresabschluss der Fast Finance24 Holding AG bestätigt WachstumDGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Fast Finance24 Holding AG: Jahresabschluss der Fast Finance24 Holding AG bestätigt Wachstum13.08.2020 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jahresabschluss der Fast Finance24 Holding AG bestätigt WachstumFrankfurt am Main, den 13.08.2020 - Die Fast Finance24 Holding AG bestätigt mit ihrem nun vorgelegten Jahresabschluss das Erreichen der für 2019 vorgegebenen Unternehmensziele. Mit dem Launch der eigens für das Loan-Business entwickelten Software FF24-Loan-App durch den Finanzdienstleister CashRapido 24 im Juli 2019 sowie der Übernahme der Plattform OK.de durch die Fast Finance24 Holding AG zum 1. Oktober 2019 konnte die Gesellschaft sowohl ihre Geschäftsfelder strategisch erweitern als auch ein generelles Wachstum verzeichnen. Insbesondere bietet OK.de noch großes Entwicklungspotenzial, welches unter anderem durch das Hinzufügen eines Kreditvergleichs zu den bisherigen Vergleichsportalen sowie ein gezieltes Cross-Marketing in Zukunft ausgeschöpft werden wird.Auch die Zahlen der Fast Finance24 Holding AG zeichnen für 2019 ein positives Bild: So konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 193% gesteigert werden, was zu einem positiven Jahresüberschuss geführt hat. Im Februar 2019 hat der Prozess der Einbringung der Fast Finance 24 Holding Plc, London, Vereinigtes Königreich, durch Eintragung einer weiteren Kapitalerhöhung seinen Abschluss gefunden. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 38.792.356,62 EUR.Andreas Garke, CEO der Fast Finance24 Holding AG, zeigt sich erfreut angesichts des erfolgreichen Jahresabschlusses: "Es war unser Plan, die Fast Finance24 Holding AG in 2019 noch breiter aufzustellen sowie ein starkes und nachhaltiges Wachstum zu verzeichnen. Dass wir diese Ziele so schnell erreichen konnten, lässt uns umso positiver in die Zukunft blicken. Auch die in den nächsten 4 bis 6 Wochen erscheinenden Halbjahreszahlen 2020 werden diesen positiven Trend zu untermauern wissen."Über die Fast Finance24 Holding AG Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von alternativen Finazierungsformen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen. Mit seinem erfahrenen Team professioneller Finanzexperten hat sich die Gesellschaft auf innovative Finanzprodukte wie Rent-to-Own-Modelle oder Small-Capital-Beteiligungen spezialisiert. Die Fast Finance24 Holding AG bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Anfragen ermöglichen und dem Kunden eine transparente und benutzerfreundliche Oberfläche bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta.Kontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/13.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/ ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1117879Ende der Mitteilung DGAP News-Service1117879 13.08.2020