Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise der Traditionsstahlkocher ThyssenKrupp, den das schwächelnde Stahlgeschäft tief in die Miesen drückt. Bei den Verkäufen hat die TUI AG ihren größten Umsatzeinbruch der Unternehmensgeschichte zu verkraften.