Die Stuttgarter Anleger handeln heute sehr stark Derivate auf US-amerikanische Aktien - so beispielsweise auf Union Pacific. Hier kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN CL3G26) auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft. Union Pacific ist in 23 Bundesstaaten im Westen der Vereinigten Staaten aktiv. Die Aktien von Union Pacific notieren heute mit 162,36 Euro rund 0,9% niedriger. Beim Online-Zahlungsanbieter Square nehmen die Anleger in Stuttgart einen Wertpapiertausch vor. Sie kaufen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...