SPORTTOTAL AG kündigt Veröffentlichung des Konzernabschlusses und Abweichung von der Prognose für 2019 anDGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung SPORTTOTAL AG kündigt Veröffentlichung des Konzernabschlusses und Abweichung von der Prognose für 2019 an13.08.2020 / 16:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SPORTTOTAL AG kündigt Veröffentlichung des Konzernabschlusses und Abweichung von der Prognose für 2019 an- Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2019 am 21. August 2020- Geänderte bilanzielle Bewertung der SPORTTOTAL INTERNATIONAL SA, Luxemburg- Vorläufige Zahlen weisen für das Geschäftsjahr 2019 auf Konzernebene ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von -14,6 Mio. Euro ausKöln, 13. August 2020. Die SPORTTOTAL AG wird ihren Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 am 21. August 2020 veröffentlichen. Insbesondere die kürzlich vorgenommene Aufnahme von weiterem Fremdkapital durch die Gesellschaft, wie bereits am 11. August 2020 veröffentlicht, hat dazu geführt, dass die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses erst in der kommenden Woche vollständig abgeschlossen werden kann.Des Weiteren geht der Vorstand aufgrund der aktuellen Erkenntnislage davon aus, dass die Weiterführung der Internationalisierung der bereits in Deutschland betriebenen Streaming-Plattform für Live-Sport durch die sporttotal.tv gmbh erfolgt. Insoweit sind weitere Verluste im Zusammenhang mit der erstmaligen Vollkonsolidierung der SPORTTOTAL INTERNATIONAL SA, Luxemburg, in den Konzernabschluss der SPORTTOTAL AG, in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu realisieren. Das ursprünglich avisierte negative operative Konzernergebnis (EBIT) von -12 Mio. Euro bis -13 Mio. Euro, wird sich nunmehr auf etwa -14,6 Mio. Euro belaufen. Damit weicht das Konzern-Jahresergebnis 2019 von der bisherigen Prognose des Vorstands ab. Das genannte Konzernergebnis des Geschäftsjahrs 2019 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft.SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com