Der Hersteller von Personalmanagementsoftware hat trotz Corona ein erfreuliches erstes Halbjahr hinter sich gebracht. Der Umsatz ist um ein Fünftel auf 40,6 Mio. € gestiegen, während das EBIT um ein Drittel auf 11,5 Mio. € zugelegt hat.



Der Nettogewinn lag mit 8,2 Mio. € rund 40 % über dem Vorjahresniveau. Die Pandemie hat das Geschäft vieler Unternehmen erheblich durcheinandergewürfelt. Offenbar haben viele das zum Anlass genommen, in Personalmanagementsoftware zu investieren, um die Herausforderungen besser meistern zu können. Dieser Trend dürfte vorerst weiter anhalten, weshalb Atoss seine Prognose für das gesamte Jahr bestätigte. Qualität hat natürlich ihren Preis, aber das KGV von 47 per 2021 ist uns dann doch ein bisschen viel.



