Wacker Neuson SE erhöht in unsicherem wirtschaftlichen Umfeld vorsorglich LiquiditätDGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Finanzierung Wacker Neuson SE erhöht in unsicherem wirtschaftlichen Umfeld vorsorglich Liquidität13.08.2020 / 16:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wacker Neuson SE erhöht in unsicherem wirtschaftlichen Umfeld vorsorglich Liquidität* Schuldscheindarlehen über 50 Mio. Euro erfolgreich platziert* Weitere Stärkung der Liquidität zum Schutz vor unvorhersehbaren Auswirkungen der Covid-19-PandemieMünchen, 13. August 2020 - Angesichts der bestehenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hat die Wacker Neuson SE ihr Liquiditätspolster vorsorglich weiter ausgebaut. Dazu hat das Unternehmen ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage, vor allem von Banken des deutschen Genossenschafts- und Sparkassensektors, war die Platzierung deutlich überzeichnet."Mit dieser Emission bereiten wir uns rechtzeitig auf mögliche unvorhersehbare Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vor. Finanzielle Stabilität hat die Wacker Neuson Group stets ausgezeichnet und ist im Angesicht der anhaltenden Corona-Krise wichtiger denn je", erklärt Wilfried Trepels, Finanzvorstand der Wacker Neuson SE. Die zusätzlichen Mittel stellen faktisch eine Umwidmung der kurzfristigen Linien in ausschließlich langfristige Kredite dar. Die erfolgreiche Platzierung im derzeitigen Marktumfeld bestätigt erneut die hervorragende Bonität des Konzerns.Der Schuldschein wurde in einer Laufzeittranche von drei Jahren mit fixer Verzinsung angeboten. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Arrangiert wurde die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Es handelt sich insgesamt um den fünften Schuldschein des Konzerns. Zuletzt hatte die Wacker Neuson Group im Mai 2019 ein Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR begeben.Ihr Ansprechpartner:Wacker Neuson SE Susanne Rizzo Manager Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-1261 susanne.rizzo@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.comÜber die Wacker Neuson Group: Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 150 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro und beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.13.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1117881Ende der Mitteilung DGAP News-Service1117881 13.08.2020