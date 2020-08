Mit einem hohen Verlust im zweiten Quartal hat Nordex die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Zwischenzeitlich brach die Aktie zweistellig ein, ein kräftiges Minus bleibt auch am späten Nachmittag übrig. Die Experten zeigen sich ebenfalls enttäuscht. Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen.Nordex habe im zweiten Quartal beim Ergebnis die Schätzungen verfehlt, so Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Trotz der Corona-Auswirkungen bleibe die Nachfrage aber stark. Er bestätigte deshalb die "Buy"-Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...