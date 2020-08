Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US92912L1070 voxeljet AG 13.08.2020 US92912L2060 voxeljet AG 14.08.2020 Tausch 5:1

US6757463095 Ocwen Financial Corp. 13.08.2020 US6757466064 Ocwen Financial Corp. 14.08.2020 Tausch 15:1

CA5592711017 Magna Terra Minerals Inc. 13.08.2020 CA5592712007 Magna Terra Minerals Inc. 14.08.2020 Tausch 7:1

