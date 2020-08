Hall in Tirol (ots) - In der Ferienregion Hall-Wattens liegt die nächste Möglichkeit zum Abkühlen stets nahBerggipfel, die sich in kühlen Wassern spiegeln. Rauschende Wasserfälle und gurgelnde Quellen - das Element Wasser ist im Bergsommer (https://www.hall-wattens.at/de/aktuelles-im-sommer.html) in der Region Hall-Wattens immer gegenwärtig.Gelegenheiten zum Erfrischen und Abtauchen gibt es genügend: Entspannt-lässiges Badevergnügen findet man am Lanser See; für eine spritzig-spaßige Familienauszeit am Wasser steuert man am besten den Weißlahnsee an. Viele weitere Seen und Schwimmbäder (https://www.hall-wattens.at/de/schwimmen-canyoning.html) sind in wenigen Minuten zu erreichen.Abkühlung in luftiger Höh'Für Mutige und Abenteurer geht es zuerst bergauf und dann kopfüber in die Fluten: Welch ein unvergleichliches Gefühl, sich auf über 2000 Metern Seehöhe in die tiefblauen Weiten eines kühlen Bergsees zu stürzen! Gesellschaft leisten einem dabei meist nur Murmeltier & Co. Und falls man die Badehose einmal nicht mit dabei hat: Kein Problem! Die Murmeltiere sehen garantiert nicht hin. Versprochen.Jetzt pure Sommerfrische buchen: https://www.hall-wattens.at/sommerpauschalenAttraktive Urlaubspackages in Tirol Jetzt Sommerfrische buchen (https://www.hall-wattens.at/sommerpauschalen)Pressekontakt:TVB Region Hall-Wattens, Nina Bensch-Wielander/PR,n.wielander@hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014763/100853536