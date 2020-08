Die Finanzmarktaufsicht (FMA) will mehrere Manager der Autobank AG abberufen. Der Bescheid dafür ist dem Vernehmen nach bereits zugestellt worden. Der Grund dafür soll laut dem Wirtschaftsmagazin "Trend" Interessenkonflikte sein. So beanstandet die FMA unter anderem Doppelfunktionen der Manager in mehreren Gesellschaften. Dem nicht genug steht die Bank unter strenger Beobachtung der FMA. Finanzielle ...

