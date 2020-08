Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Heidelberg (pta029/13.08.2020/16:30) - Strawtec Group AG, Heidelberg Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Amtsgericht Mannheim, HRB 712979 Die Strawtec Group AG lädt ihre Aktionäre ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Mittwoch, den 16. September 2020, 11:00 Uhr Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 3, statt. Die Tagesordnung lautet wie folgt: Neuwahl des Aufsichtsrats Der bestehende Aufsichtsrat wurde bis zum Ablauf der Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss 2019 befindet, gewählt. Damit laufen die Mandate der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder gegebenenfalls am 31. August 2020, spätestens jedoch am 31. Dezember 2020 aufgrund der Fristverlängerungen für die Vorlage des Jahresabschlusses gemäß des Covid-19 Gesetzes (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie), aus. Daher wird eine Neuwahl des Aufsichtsrats notwendig. Die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich Herr Wilhelm K. T. Zours, Frau Eva Katheder und Herr Dr. Harald Schäfer haben sich bereit erklärt auch künftig für das Amt des Aufsichtsrats der Strawtec Group AG zur Verfügung zu stehen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 entscheidet, * Herrn Wilhelm K. T. Zours wohnhaft in Heidelberg, Vorstandsmitglied der DELPHI Unternehmensberatung AG mit Sitz in Heidelberg, * Frau Eva Katheder wohnhaft in Bad Vilbel, selbstständige Unternehmensberaterin, * Herrn Dr. Harald Schäfer wohnhaft in Mannheim, selbstständiger Unternehmensberater, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Wilhelm K. T. Zours ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * YVAL Idiosynkratische Investments SE, Heidelberg, Verwaltungsratsvorsitzender * Beta Systems Software AG, Berlin, Vorsitzender * Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Vorsitzender * SPARTA AG, Heidelberg, Vorsitzender * SPARTA Invest AG, Heidelberg, Stellvertretender Vorsitzender Frau Eva Katheder ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, Vorsitzende * Investunity AG, Heidelberg, Vorsitzende * AEE Ahaus-Enscheder AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende * Balaton Agro Invest AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende * Latonba AG, Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende * S&O Beteiligungen AG Heidelberg, Stellvertretende Vorsitzende * Mistral Media AG, Frankfurt, Mitglied Herr Dr. Harald Schäfer ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: * BCT bio cleantec AG, Heidelberg, Stellvertretender Vorsitzender * SPK Süddeutsche Privatkapital AG, Heidelberg, Mitglied * VV Beteiligungen AG, Heidelberg, Mitglied Teilnahme an der Hauptversammlung: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an folgende Anschrift zu richten: Strawtec Group AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg h.plaggemars@strawtec.com Wir weisen darauf hin, dass eine Kommunikation über die o.g. E-Mail-Adresse nicht rechtswirksam in Bezug auf solche Anfragen und Anträge erfolgen kann, für die das Gesetz zwingend eine schriftliche Form vorsieht. Heidelberg, im August 2020 Strawtec Group AG Der Vorstand (Ende) Aussender: Strawtec Group AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Strawtec Group AG E-Mail: h.plaggemars@strawtec.com Website: www.strawtec.com ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597329000434 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2020 10:30 ET (14:30 GMT)





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de