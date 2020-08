Der weltgrößte Palladium- und Nickelproduzent, Norilsk Nickel (Nornickel), hat eine neue Prognose für den weltweiten Palladiummarkt vorgelegt. Dies berichtet das Nachrichtenportal "Mining Weekly'.Danach erwartet Nornickel in diesem Jahr einen ausgeglichenen Palladiummarkt. Ursache sei eine unerwartete Kontraktion der Endverbrauchernachfrage, da die Automobilindustrie die schlimmste Krise seit Jahrzehnten verzeichnet.Damit wäre der Palladiummarkt das erste Mal seit vielen Jahren nicht in einem Zustand des Angebotsdefizites, sondern in einem ausgeglichenen Zustand von Angebot und Nachfrage.Nornickel prognostiziert, dass die Nachfrage nach Palladium in Jahr 2020 um 16 % auf 9,1 Mio. Unzen sinken wird. Palladium wird vor allem in Katalysatoren zur Schadstoffverringerung in Automobilen verwendet.

