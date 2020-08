FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank nach Zahlen von 19,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal des Immobilienfinanzierers sei wegen der Corona-Krise schwach verlaufen, doch die Talsohle scheine durchschritten, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Größter Kurstreiber in den nächsten Wochen bleibe der Nachrichtenfluss rund um den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der IT-Tochter Aareon./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 14:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 14:21 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408116

