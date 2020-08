WISeKey investiert 5,5 Millionen USD in eine 5%ige Beteiligung an ARAGO, dem deutschen Marktführer für

künstliche Intelligenz; KI-Technologie wird in IoT-Plattform des Unternehmens integriert

KI-Integration bildet den Kern des Übergangs von WISeKey zu Technologien wie Smarts Cars, Drohnen, Robotern und menschlicher KI

WISeKey und ARAGO gründen ein Joint Venture mit dem Namen WISeData.CH und lizenzieren ihre jeweiligen Technologien an das Joint Venture. WISeData.CH JV integriert Technologien von ARAGO und WISeKey zur Entwicklung von Lösungen, mit denen Kunden die digitale Transformation in jedem industriellen Prozess drastisch beschleunigen können, indem IoT und KI sofort integriert werden, um Prozesse zu sichern und zu automatisieren, bei denen Mitarbeiter nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr zusammenarbeiten können

Die kombinierte Plattform wird zu einem europäischen Marktführer im Bereich IoT/KI und positioniert Europa als Hauptakteur in diesem wettbewerbsintensiven Sektor neu

Die KI- und Datentechnologie von ARAGO wird ein völlig neues Umsatzmodell für die digitale Transformation von WISeKey und dessen Wachstum beschleunigen





Genf (Schweiz) - 13. August 2020:WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ: WKEY, SIX: WIHN), ein in der Schweiz ansässiges Cybersicherheits- und IoT-Unternehmen, hat heute den Erwerb einer 5%igen Beteiligung an ARAGO, einem deutschen privaten Technologieunternehmen, im Rahmen einer Transaktion in Höhe von 5,5 Mio. USD bekanntgegeben. Die Investition zielt darauf ab, Unternehmenskunden weltweit durch Automatisierungsfunktionen im Wissensbereich die Vorteile der künstlichen Intelligenz anbieten zu können. ARAGO wurde 1995 in Frankfurt am Main gegründet und nutzt moderne Technologien wie Inferenz und maschinelles Lernen, um jeden Geschäftsprozess automatisch betreiben zu können. Die Investition in ARAGO erfolgt zunächst über eine Wandelanleihe ("Wandelanleihe"), die WISeKey von August 2020 bis Ende Dezember 2020 in fünf Raten zu je 1,1 Mio. USD an ARAGO zu zahlen hat.

Die von WISeKey für eine 5%ige Beteiligung an ARAGO getätigte Investition basiert auf einer Bewertung von 110 Mio. USD unter Berücksichtigung der Investition von KKR in ARAGO ( https://techcrunch.com/2014/10/16/arago-secures-55m-from-pe-firm-kkr-to-automate-enterprise-it/ ) und die anschließende Übernahme von KKR durch den Gründer von ARAGO, Hans-Christian Boos.

WISeKey stärkt als Folge der strategischen Investition in ARAGO seine Technologie- und Marktposition im Bereich der künstlichen Intelligenz ("KI"). Die direkten Auswirkungen der KI- und Datentechnologie von ARAGO werden neue Einnahmequellen für die Strategie von WISeKey zur digitalen Transformation bringen:

Menschliches Wissen ist normalerweise ohne UX-Probleme schwer in digitale Prozesse zu integrieren. Mit der HIRO-Problemlösungs-Engine wird die Möglichkeit, menschliches Fachwissen zu erfassen und Entscheidungsprozesse zu skalieren, für jede Anwendung verfügbar, die auf der Plattform basiert. Dies ist die einzige Möglichkeit, Erfahrungen in IoT-Szenarien mit Milliarden Geräten anzuwenden. Das Skalieren ist normalerweise ein großer Aufwand, nachdem die Dinge zum Laufen gebracht wurden. Die ARAGO-Mikrodienstumgebung ermöglicht die sofortige Bereitstellung individueller Dienste auf einer rund um die Uhr automatisch skalierenden Plattform, so dass spezialisierte Dienste in kürzester Zeit skalierbar sind. Die agile und zuverlässige Entwicklung eines Geschäftsanwendungsfalls hängt von einer stabilen Umgebung ab. Die API-Schicht von ARAGO verbirgt die Komplexität einer Datenverarbeitungsumgebung in PB-Größe vor Entwicklern und Kunden, ermöglicht eine detaillierte Rechteverwaltung und gewährleistet höchste Leistung. Ein skalierbares Daten-Backend ist der Schlüssel zu jedem datengesteuerten Unternehmen. Der Wissenskern von ARAGO kann semantische, Zeitreihen- und Blob-Daten im Petabyte-Bereich verarbeiten und verfügt über die erforderlichen Compliance- und Sicherheitsfunktionen für regulatorische und Unternehmensvorgänge. Das IoT-Geschäft von WISeKey wird sofort auf datengesteuerte Lösungen erweitert.

WISeKey besitzt alles, was zur Authentifizierung von Benutzern und Geräten erforderlich ist. Mit ARAGO wird die Authentifizierung auf Daten und Aktionen erweitert. Die ARAGO-Plattform verfügt über eine oAuth-basierte Identität, mit der der Zugriff auf Datenpunkte oder KI-Aktivitäten gesteuert wird, die problemlos in die WISeKey-Dienste integriert werden können.

Die zunehmende Akzeptanz der Konvergenz von KI und IoT ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes. In den letzten fünf Jahren hat die Einführung von KI-basierten IoT-Cloud-Diensten rapide zugenommen. Dies basiert auf ihren Fähigkeiten, unternehmensweite Ressourcen bereitzustellen, die sie zur Skalierung, Orchestrierung und Unterstützung ihrer Abläufe verwenden können.

Zusätzlich wird WISeData.CH sichere KI-Cloud-Dienste aus der Schweiz in Zusammenarbeit mit ARAGO hinzufügen, die mithilfe von Schweizer Rechenzentren und Schweizer Alpengebirgsbunkern bereitgestellt werden, um die von Benutzern und Unternehmen generierten personenbezogenen Daten zu speichern. WISeKey ist das weltweit erste E-Security-Unternehmen, das dezentrale Vertrauensmodelle und PKI-Architektur anbietet. Darüber hinaus ermöglicht WISeKey die Zusammenlegung von Datenökosystemen über eine eindeutige digitale Identität, so dass Benutzer interagieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten behalten können. Benutzer können frei wählen, wo sich ihre Daten befinden und wer darauf zugreifen darf. Durch die Entkopplung von Inhalten von der Anwendung und der digitalen Identität selbst können Benutzer ihre Daten als Währung verwenden und auf Dividenden basierende Lösungen für digitale Daten entwickeln, da Verbraucher das Recht haben, zu wissen und zu steuern, wie ihre Daten verwendet werden, und ihre Daten monetarisieren können ( www.wiseid.com) .

Aufgrund neuer persönlicher Cloud-Alternativen sind die Zeiten riesiger zentralisierter Clouds und ID-Metasysteme ohne Rücksicht auf personenbezogene Daten vorbei. Dieser Trend, den WISeKey anführt, motiviert Benutzer und Unternehmen, persönliche Clouds zu entwickeln. Persönliche Clouds verlagern den Schwerpunkt auf Benutzer und geben ihnen die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zurückzugewinnen und von der Nutzung lokaler Rechenzentren, erhöhten Sicherheits- und Vertrauensmodellen sowie von digitalen Identifikationstechnologien zu profitieren, um Vertrauen zu schaffen, ohne die Neutralität und Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.

WISeData.CH wird vollständig in WISeID integriert, das einen sicheren Tresor zum Schutz personenbezogener Daten bietet. Der Schutz personenbezogener Daten ist wichtig, um Identitätswechsel und Identitätsdiebstahl zu vermeiden. Alle mit WISeID gespeicherten personenbezogenen Daten werden kontrolliert, verschlüsselt, passwortgeschützt und niemals an Dritte weitergegeben.

"Diese strategische Investition ermöglicht es WISeKey-Lösungen, KI in unsere Plattform zu integrieren, um das Angebot von ARAGO bei den Unternehmenskunden von WISeKey zu stärken und neue Einnahmequellen für beide Unternehmen zu schaffen", so Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey.

"Wir freuen uns über diese neue strategische Investition von WISeKey und sind zuversichtlich, dass unsere kombinierten Kunden mit der vollständigen Integration von ARAGO erstklassige Cybersicherheitslösungen erhalten", so Hans-Christian Boos, Gründer von ARAGO.

Der verwaltete Vertrauensanker von WISeKey dient als ein gemeinsamer Vertrauensanker, der von allen Betriebssystemen und Anwendungen anerkannt wird, um die Authentizität, Vertrauenswürdigkeit und Integrität von Online-Transaktionen sicherzustellen. Mit dem in ein Gerät eingebetteten kryptografischen Vertrauensanker können die IoT-Produkthersteller Codesignaturzertifikate und eine cloudbasierte Signatur als Service verwenden, um die Interaktion untereinander und zwischen Objekten und Personen zu sichern.



Über ARAGO

ARAGO GmbH, Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Frankfurt am Main (AG Frankfurt, HRB 100909), ist ein deutsches privates Technologieunternehmen, dessen Ziel es ist, Unternehmenskunden weltweit durch Automatisierungsfunktionen im Wissensbereich die Vorteile der künstlichen Intelligenz anbieten zu können. Das Unternehmen wurde 1995 in Frankfurt am Main gegründet und nutzt moderne Technologien wie Inferenz und maschinelles Lernen, um jeden Geschäftsprozess automatisch betreiben zu können.

Über WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das derzeit umfassende digitale Identitäts-Ökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe der Blockchain, KI und dem IoT errichtet und dabei den Menschen als Dreh- und Angelpunkt des Internets respektiert. Mikroprozessoren von WISeKey sichern den allumfassenden Computereinsatz, der das heute vorherrschende Internet von Allem prägt. WISeKey IoT verfügt über eine Installationsbasis von über 1,5 Milliarden Mikrochips in nahezu allen IoT-Sektoren (vernetzte Autos, Smart Cities, Drohnen, landwirtschaftliche Sensoren, Fälschungssicherheit, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Krypto-Token usw.). WISeKey ist einzigartig positioniert, um am Rande des IoT tätig zu sein, da unsere Halbleiter eine riesige Menge an Massendaten produzieren. Wenn diese Daten mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert werden, können sie industrielle Anwendungen dabei unterstützen, den Ausfall ihrer Geräte vorherzusagen, bevor dieser eintritt.

Unsere Technologie wird vom kryptografischen Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von OISTE/WISeKey gestützt, der in der Schweiz angesiedelt ist und sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz bietet. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.

