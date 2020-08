(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.08.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag überwiegend fester. Im deutschen Handel klettern SMA Solar und 1&1. An der Wall Street klettern Tesla wieder über die Marke von 1.600 USD. Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,5 Prozent leichter bei 12.998 Punkten, belastet von Wirecard, Deutsche Wohnen und Deutsche Bank. Für RWE, Adidas und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...