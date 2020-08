Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß § 50 WpHG Koblenz (pta030/13.08.2020/18:15) - Gegen die beiden Urteile des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 25. Juni 2020 (siehe letzte Adhoc, zugestellt am 9. Juli 2020) wurde am Montag 10.08.2020 die Revision eingelegt. (Ende) Aussender: TCU AG Adresse: Im Kimmelberg 2-4, 56072 Koblenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Petra Bauersachs Tel.: +49 172 6584139 E-Mail: bauersachs@telecontrol.de Website: www.fernsehfee.de ISIN(s): DE0007454209 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597335300437 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 13, 2020 12:15 ET (16:15 GMT)





