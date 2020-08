Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitslosenanträge fallen auf weniger als 1 Million

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie im März unter die Marke von 1 Million gefallen. In der Woche zum 8. August ging die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 228.000 auf 963.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 1.100.000 vorhergesagt.

US-Importpreise steigen im Juli zum dritten Mal in Serie

Die US-Importpreise sind im Juli den dritten Monat in Folge gestiegen, wobei vor allem die Ölpreise anzogen. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent nach einem Plus im Juni von 1,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens eine Zunahme um 0,6 Prozent prognostiziert.

Erster Corona-Fall in Flüchtlingslager auf griechischen Inseln

Griechenland hat die erste Corona-Infektion in einem Flüchtlingslager auf einer der Inseln des Landes gemeldet. Ein 35-jähriger Mann aus dem Jemen sei im Lager Vial auf der Insel Chios am Mittwochabend positiv getestet worden, hieß es aus dem griechischen Migrationsministerium. Der Mann sei in einem Krankenhaus unter Quarantäne, 30 weitere Menschen würden getestet.

EU meldet Verdreifachung der Erstanträge auf Asyl

Der coronabedingte Rückgang der Einwanderung in die Europäische Union (EU) scheint beendet zu sein. Die EU-Agentur für Asylfragen EASO hat im Juni 28.039 Erstanträge auf Asyl in der EU, der Schweiz und Norwegen verzeichnet - mehr als dreimal so viele wie im Mai, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Einen ähnlichen Trend registriere das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Demnach seien im Juli 10.517 Menschen über die Mittelmeerrouten nach Europa gekommen, über Südosteuropa waren es im Juni 9.534. Beides entspreche ebenfalls fast einer Verdreifachung gegenüber den Vormonaten.

Söder hält an Gesundheitsministerin Huml fest

Trotz der schweren Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern hält Ministerpräsident Markus Söder an seiner Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) fest. "Melanie Huml hat mir den Rücktritt angeboten, zweimal", sagte Söder. "Ich habe weiter Vertrauen zu ihr." Huml sagte, es sei "richtig, dass ich angeboten habe, die Konsequenzen zu tragen". Sie fügte hinzu: "Ich bin dankbar, dass ich das Vertrauen weiterhin habe."

VDMA kritisiert US-Strafzölle im Streit um Flugzeugsubventionen

Die Strafzölle der USA wegen des Streits mit der EU über Flugzeugsubventionen stoßen in der deutschen Wirtschaft auch nach der jüngsten Anpassung weiter auf Kritik. Die US-Strafzölle auf europäische Produkte träfen "die Falschen", erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Gelten würden sie auch für Unternehmen, die mit den ursprünglichen Subventionen "nichts zu tun haben".

Israel und Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf. Die beiden Staaten vereinbarten eine "vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen", wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA verkündeten. Im Zuge der Vereinbarung verzichtet Israel vorerst auf seine Annexionspläne für Teile des besetzten Westjordanlands.

