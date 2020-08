AutoBank AG: Bericht im trend vom 13.08.2020DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Sonstiges AutoBank AG: Bericht im trend vom 13.08.202013.08.2020 / 20:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Autobank AG ("Autobank") nimmt zu dem Artikel in der online Ausgabe des Magazins trend (veröffentlicht am 13. 8. 2020 ) wie folgt Stellung:Ein Bescheid der FMA, mit dem Autobank aufgetragen wird, einen oder mehrere Geschäftsleiter oder ein anderes Organmitglied des Instituts abzuberufen, wurde Autobank nicht zugestellt. Nach Kenntnis der Autobank liegt auch keine dahingehende Entscheidung der FMA vor.Autobank hat auf Aufforderung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu Fragen der möglichen Inkompatibilität von Organmitgliedern und zum Kreditportfolio von Autobank ausführlich und begründet Stellung genommen, warum nach Auffassung von Autobank diese im Einklang mit den einschlägigen bankaufsichtsrechtlichen Bestimmungen handelt, unter anderem keine Unvereinbarkeiten vorliegen.Autobank wird rechtliche Schritte gegen trend im Hinblick auf die unrichtigen Aussagen in dem Artikel vom 13.8.2020 prüfen.Kontakt: Mag.DI Christian Sassmann Mitglied des Vorstands Christian.sassmann@autobank.at13.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AutoBank AG Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 A - 1100 Wien Österreich ISIN: AT0000A0K1J1 WKN: A1C27D Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1118019Ende der Mitteilung DGAP News-Service1118019 13.08.2020 CET/CEST