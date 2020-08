Die chinesische Immobilien-Handelsplattform und Börsen-Newcomerin Beike Zhaofang macht einen Kurssprung von 75 Prozent bei ihrer Handelseinführung am Donnerstag an der Börse NASDAQ. Die Anteilscheine waren zu 20 Dollar ausgegeben worden.Der Run erklärt sich aufgrund der großen Nachfrage bei der Zeichnung und der hervorragenden Stimmung für China-Titel mit Technologie- und Digitalsektor. Beike Zhaofang gilt als die am schnellsten wachsende Plattform für Immobilientransaktionen. Das Unternehmen KE ...

