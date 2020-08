Mit ihrer gestrigen Präsentation zum 1. Halbjahr und 2. Quartal 2020 hat EVOTEC (DE0005664809) in der Umsatzerzielung die Analystenerwartungen zwar noch leicht übertreffen können. Der anschließende Ausweis der Gewinnzahlen enttäuschte jedoch vom operativen Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA), über den operativen Betriebsgewinn (EBIT) bis hin zum Nettogewinn durchgängig auf ganzer Linie.Selbst in dieser aktuell weiter ungebremsten Serie von nunmehr bereits 4 quartalsweisen Gewinnrückgängen gegenüber dem Vorjahr in Folge verfehlte jedoch EVOTEC nunmehr im 2. Quartal 2020 die Analystenschätzungen so stark wie in den letzten Jahren nicht mehr (wo die Prognosen zumeist sogar klar überboten wurden) und fuhren - trotz dabei nur als "leicht" eingestufter Geschäftsbeeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie" - im 2. Quartal sogar einen so hohen Konzernnettoverlust ein, wie in der gesamten letzten Dekade nicht gesehen (- 9,8 Mio. Euro).

Den vollständigen Artikel lesen ...