Die Beiträge zur Sozialversicherung in Deutschland dürften einem Expertenbericht zufolge ohne Gegenmaßnahmen in den kommenden Jahren stark ansteigen. Dies berichtet heute die Nachrichtenagentur Reuters.Der Arbeitgeberverband (BDA) betont, dass dieses Szenario die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bedroht.Die Experten fordern nun energische Maßnahmen, um die Belastung unter der Marke von 40 % zu halten. Darüber würden negative Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt spürbar und das Wirtschaftswachstum schwächen, sagte Prof. Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, der eine 2019 eingesetzte Kommission zum Thema leitet.

