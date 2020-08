Netflix erhöht ab sofort die Preise für seine Neukunden in Österreich. Bestandskunden werden ab der nächsten Abrechnungsperiode stärker zur Kasse gebeten. Wie ist die Prognose für deutsche Nutzer? Der US-Streamingdienst Netflix hatte bislang in Österreich und Deutschland identische Preise verlangt. Der Basis-Tarif, bei dem nur in SD-Auflösung und nur auf einem Gerät gestreamt werden kann, schlug bislang mit 7,99 Euro zu Buche. Für den Standard-Tarif zum Preis von 11,99 Euro pro Monat erhielten Kunden die HD-Auflösung. Zudem konnte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...