NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Alstom nach dessen Aussagen zu den rückläufigen Finanzzahlen seines Übernahmeziels Bombardier auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Alstom habe die negative Geschäftsentwicklung der Bahnsparte des kanadischen Zugherstellers hervorgehoben und betont, sie solle bei den anstehenden Übernahmegesprächen berücksichtigt werden, resümierte Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob es nun noch zu einem Zusammenschluss komme, beurteile sie nicht. Sollte der Deal jedoch - wie von Alstom avisiert - Synergien in Höhe von 400 Millionen Euro schaffen, würde Bombardier ab 2022 zum Wachstum beitragen, schrieb sie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0010220475

