Aareal Bank AG: Aareal Bank veräußert 30 Prozent an IT-Tochter Aareon an Advent InternationalDGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Aareal Bank AG: Aareal Bank veräußert 30 Prozent an IT-Tochter Aareon an Advent International14.08.2020 / 02:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aareal Bank veräußert 30 Prozent an IT-Tochter Aareon an Advent InternationalDie Aareal Bank AG hat mit dem Finanzinvestor Advent International ("Advent") eine langfristig angelegte Partnerschaft für die signifikante weitere Stärkung der Wachstumsdynamik ihrer IT-Tochter Aareon AG vereinbart. Im Zuge dessen veräußert die Aareal Bank eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent der Anteile an der Aareon an Advent. Die finanziellen Konditionen des Verkaufs basieren auf einem Unternehmenswert für die Aareon von rund 960 Mio. EUR. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 860 Mio. EUR, aus dem sich ein Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil von rund 260 Mio. EUR ergibt, der in bar zahlbar ist. Aus der Transaktion wird die Aareal Bank Gruppe einen Veräußerungsgewinn in Höhe von ca. 180 Mio. EUR erzielen, der erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Gruppe abgebildet wird. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG. Mit dem Vollzug der Transaktion (Closing) wird - vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, primär wettbewerbsrechtlicher Freigaben - im Laufe des vierten Quartals 2020 gerechnet.Kontakt: Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations14.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1118071Ende der Mitteilung DGAP News-Service1118071 14.08.2020 CET/CEST