DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelblatt" zur Corona-Testpanne:



"Markus Söders bislang weiße Corona-Weste hat Flecken bekommen. Aber wenn es nicht mal in Bayern klappt, wo soll es dann funktionieren? Es ist schon erstaunlich, dass sechs Monate nach Ausbruch der Pandemie so vieles immer noch planlos erscheint. Beginn und Ende der Sommerferien sind in jedem Bundesland vorher bekannt, und zwar den Ministerpräsidenten ebenso wie den örtlichen Gesundheitsämtern und den Schulleitern. Trotzdem wirkt sehr vieles improvisiert und chaotisch."/yyzz/DP/nas

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de