FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank holt sich bei seiner IT-Tochter Aareon einen Finanzinvestor mit ins Boot. Advent International kaufe eine Aareon-Anteil von 30 Prozent für rund 260 Millionen Euro in bar, wie die Aareal Bank in der Nacht zu Freitag mitteilte. Zudem sei eine langfristig angelegte Partnerschaft vereinbart worden. Aus der Transaktion werde ein Veräußerungsgewinn von ca. 180 Millionen Euro erzielt. Die Aareal Bank wolle das Geld eventuell für Zukäufe einsetzen und gewinne zudem "zusätzliche Flexibilität im Kapitalmanagement", hieß es weiter.



Der Deal muss noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Mit dem Vollzug der Transaktion wird nach wettbewerbsrechtlicher Freigaben im Laufe des vierten Quartals 2020 gerechnet. Aareon bietet Services für Firmen aus der Immobilienbranche an, die durch die Unterstützung des Datendienstleisters Gebäude und technische Anlagen einfacher verwalten können sollen. Die Aareal Bank hatte im Mai angekündigt, mit ausgewählten, langfristig orientierten Finanzinvestoren über eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft zu sprechen./stk/mis

