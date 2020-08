Ferragosto oder ganz Italien steht Kopf

Jedes Jahr am 15. August feiert ganz Italien Ferragosto, den wichtigsten Feiertag des Landes im ganzen Jahr. Er symbolisiert den heißesten Tag und den Höhepunkt des Sommers. Danach soll es mit der Hitze wieder abwärts gehen.

Diesem Feiertag wird auch die diesjährige Corona-Pandemie nicht im Wege stehen - wenn sich auch einige Hygienemaßnahmen auf die Festivitäten auswirken werden. Sicher ist, dass die Italiener weitestgehend unter sich feiern werden, da die meisten Touristen im Sommer ausgeblieben sind.

Wer seinen Urlaub trotzdem um den 15. August in Italien verbringt, kann die Zeit miterleben, in der ganz Italien Kopf steht.

DER Feiertag am 15. August

Ferragosto - der Begriff stammt vom Lateinischen Feriae Augusti, was "Festtag des Augustus" bedeutet. Die katholische Kirche begeht an diesem Datum den Feiertag Mariä Himmelfahrt, einen der wichtigsten kirchlichen Feiertage Italiens.

Mariä Himmelfahrt wird in vielen Ländern gefeiert, wie zum Beispiel Österreich, Liechtenstein, in Teilen Deutschlands und der Schweiz und in vielen katholischen beziehungsweise orthodoxen Staaten wie Frankreich, Spanien, Belgien, Griechenland, Rumänien und Zypern.

Die Kirche gedenkt mit zahlreichen Prozessionen dem Fest der Maria, deren Geist und Körper in den Himmel aufgefahren sind - auf italienisch sagt man "Assunzione di Maria".

