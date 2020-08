Der Münchener IT-System- und Cloudberatungs-Spezialist CANCOM (DE0005419105 / detailliertes Unternehmensprofil in unserer Analyse vom 13.05.) legte heute seine Halbjahreszahlen vor, die durchweg enttäuschten und die Analystenschätzungen klar verfehlten.Auch der Ausblick des Konzerns für 2020 erscheint, gerade auf der Gewinnseite, nach den Vorgaben der Halbjahreszahlen reichlich ambitioniert, auch wenn Cancom an seinen Ergebnisprognosen zunächst weiter festhält.Folgerichtig beeendete die Aktie den heutigen XETRA-Handel mit einem Minus von - 6,4 % (47,88 Euro), womit charttechnisch die hoch relevante Unterstützungsmarke von 45 Euro nun in bedrohliche Nähe gerückt ist.

