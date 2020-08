Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat einem Insider zufolge mit dem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq 213 Millionen Dollar eingenommen. 13,33 Millionen Aktien wurden zu je 16 Dollar, also dem obersten Ende der Preisspanne, ausgegeben, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag sagte.

