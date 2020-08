Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Asset Management Inc. (ISIN: CA1125851040, NYSE: BAM) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,12 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 31. August 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Brookfield Asset Management damit 0,48 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 33,26 US-Dollar (Stand: 13. August 2020) entspricht das ...

