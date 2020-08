Die chinesischen Wirtschaftsdaten geben heute früh keinen Auftrieb. Die Zahlen für Juli blieben bei vielen Kennzahlen unter den Erwartungen. So wuchs die Industrieproduktion nur um 4,8 %, statt der erwarteten 5,1 % und der Einzelhandel verzeichnete weiterhin einen Rückgang der Umsätze, statt einem kleinen Wachstum im Jahresvergleich. Entsprechend durchwachsen gestaltet sich heute früh der Handel am chinesischen Aktienmarkt. Alle wichtigen Benchmarks pendeln um die Schlusskurse vom Donnerstag herum.Auch die Vorgaben von der Wall Street waren alles andere als überzeugend. Einzig und allein der Nasdaq Composite Index konnte ein leichtes Plus von 0,27 % auf 11.042,50 Punkte erreichen. Alle anderen großen US-Benchmarks verzeichneten kleinere Verluste. So ging beispielsweise der S&P 500 Index mit einem Minus von -0,2 % bei 3.373,43 Punkten aus dem Rennen, nachdem man auf Intraday-Basis ein neues Rekordhoch setzen konnte.

