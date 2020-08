Seit den Höchstständen aus März 2011 bei 3.036 US-Dollar herrscht eine grobe Seitwärtsbewegung, die in den letzten Jahren jedoch an Volatilität verloren hat und sich langfristig hierdurch ein Keil ausbildet. Kurzfristig und seit dem Jahr 2017 betrachtet herrscht ein untergeordneter Aufwärtstrend, dieser wird jedoch durch die mittelfristige Hürde um 2.567 US-Dollar begrenzt. Aktuell notiert der Kakaopreis nicht weit davon entfernt und könnte diesen Widerstand schon in wenigen Wochen einem Test unterziehen. Unbestreitbar wächst die langfristige Nachfrage nach Kakaoprodukten, dem steht jedoch eine ausgesprochen gute Ernte entgegen. Sollte sich der Markt aber weiter stabilisieren und die Nachfrage merklich anziehen, könnte dies den Durchbruch für den Kakaopreis bedeuten.

Mittel- bis langfristig interessant

Auf Sicht von nur wenigen Wochen und Monaten könnte sich ein Long-Investment durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...