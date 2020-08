Software von SAP läuft bei mehr als 440.000 Kunden in 180 Ländern und hilft bei Einkauf, Produktion, Vertrieb, Lagerhaltung, Buchführung, Personalwesen und vielen Geschäftsprozessen mehr. Durch den coronabedingten Digitalisierungsschub sind besonders Produkte zum Steuern von Lieferketten und zum Onlinehandel gefragt. Das vom letzten CEO Bill McDermott geformte Produktportfolio lässt Europas größtes Softwarehaus selbst im "Corona-Quartal" gut dastehen. Trotz Pandemie konnte SAP am 27. Juli 2020 starke Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 6,74 Milliarden Euro, das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um sieben Prozent zu. Die Marktteilnehmer reagierten auf die Zahlen schon im Zuge der Ad-hoc Meldung vom 8. Juli mit Zukäufen..Zum Chart.Auch SAP ist vom Covid-19 Sell Off an den Börsen erfasst worden. ...

