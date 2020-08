FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf von Anteilen an der IT-Tochter Aareon erfreut am Freitag vorbörslich die Aktionäre der Aareal Bank . Die Papiere des Immobilienfinanzierers rückten auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schluss um 2,4 Prozent vor. Der Finanzinvestor Advent kauft 30 Prozent der Anteile für rund 260 Millionen Euro in bar. Am Donnerstag hatte der zunächst enttäuscht aufgenommene Quartalsbericht die Aareal-Aktien erst auf ein Tief seit einer Woche gedrückt, davon konnten sie sich aber im Verlauf bereits wieder erholen.



Dass das Unternehmen für die Tochter einen Miteigentümer sucht, ist seit Mitte Mai bekannt, als die Papiere noch unter 16 Euro gehandelt wurden. Seither wurden bereits Vorschusslorbeeren eingepreist, wie ein Anstieg bis dato um etwa 20 Prozent zeigt. Laut Händlern ist die Bewertung des Deals am oberen Ende des erwarteten Bereichs. Zuletzt wurde darüber spekuliert, die IT-Tochter könne insgesamt mit etwa 850 Millionen Euro bewertet werden. Die Summe von 260 Millionen Euro lässt nun auf eine Gesamtbewertung etwas darüber schließen./tih/jha/

