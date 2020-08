Am 23. März erreichte der marktbreite S&P 500-Index mit 2.237,40 Punkten das Schlusskurs-Tief des Corona-Crashs. Am Donnerstag waren seither genau 100 US-Handelstage vergangen ... und ausgerechnet jetzt klopft der Index an seinen bisherigen Verlaufsrekord an.

Den vollständigen Artikel lesen ...